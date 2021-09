CPI quebra sigilos e pede busca e apreensão de celular de depoente

Os requerimentos foram apresentados pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que, antes, perguntou ao motoboy se ele poderia disponibilizar o aparelho celular voluntariamente à CPI para a coleta de informações relativas aos investigados. | Foto: Divulgação





Brasília - Nesta quarta-feira (1º), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 aprovou os requerimentos de pedidos de busca e apreensão do celular e quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de Ivanildo Gonçalves da Silva, motoboy da empresa VTCLog, bem como a convocação de Zenaide Sá, funcionária do setor financeiro da empresa de logística.

O colegiado também aprovou requerimento de informação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para saber se as operações da VTCLog foram devidamente comunicadas ao órgão. Além do registro das câmeras da agência da Caixa Econômica Federal, postos de atendimento, caixas eletrônicos ou quaisquer outros pontos localizados no aeroporto de Brasília, de janeiro de 2018 até esta quarta-feira.

Os requerimentos foram apresentados pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que, antes, perguntou ao motoboy se ele poderia disponibilizar o aparelho celular voluntariamente à CPI para a coleta de informações relativas aos investigados. Gonçalves, porém, recusou.

" Há claros indicativos acerca da existência de um esquema recorrente da empresa em sua atuação junto ao Ministério da Saúde, sem indícios de que tenha cessado durante o período da pandemia, motivo pelo qual faz-se absolutamente necessária a transferência de todos os sigilos ora apontados, de forma a averiguar os exatos detalhes da conduta da empresa VTCLog através dos préstimos de seu motoboy " , diz o requerimento de quebra de sigilos, de janeiro de 2018 até a data presente.

O depoimento de Ivanildo substituiu o de Marcos Tolentino, acusado de ser sócio oculto da FIB Bank, fiadora da Precisa Medicamentos na fracassada compra da vacina indiana Covaxin. Tolentino alegou para não depor internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a um "mal-estar".



*Com informações do Metrópoles

