Supremo Tribunal Federal retoma sessão que votará Marco Temporal

Em menor número devido ao adiamento da votação, indígenas aguardam decisão do julgamento iniciado nesta quarta-feira (1) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em meio ao clima de tensão envolvendo a votação do Marco Temporal, o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do tema nesta quarta-feira (1). O ministro Luiz Fux iniciou a sessão passando a palavra a entidades da Advocacia Geral da União (AGU), representantes indígenas, Defensoria Pública e outras figuras ligadas ao movimento em defesa da demarcação de terras dos povos originários.

Na última semana, após pouco mais de 30 minutos de sessão, Fux adiou o julgamento que analisa o Marco Temporal. De grande repercussão, a tese propõe que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Desde o dia 22 de agosto, o movimento indígena levou mais de 6 mil manifestantes contrários à proposta até Brasília, onde encontram-se acampados até o momento no aguardo da decisão do colegiado.

Na tarde desta quarta-feira, 39 sustentações orais devem ser apresentadas para, em seguida, a matéria ser julgada pelo colegiado do STF. Para o Advogado Luiz Henrique Eloy Amado, representantes dos indígenas, adotar o marco é retrocesso nos direitos indígenas.

" Adotar o marco temporal é ignorar todas as violações a que os povos indígenas estão submetidos. Demarcar terra indígena é imperativo constitucional. Inconstitucionalidade do marco temporal, pugnando pelo provimento do recurso extraordinária, pela tese proposta pelo relator " , afirma.

O STF trata do caso para decidir disputa pela posse da Terra Indígena Ibirama, em Santa Catarina. A área é habitada pelos povos Xokleng, Kaingang e Guarani. O processo relatado pelo ministro Edson Fachin tem a chamada repercussão geral. Isso significa que a decisão tomada servirá de baliza para outros casos semelhantes decididos em todo o Judiciário.

Mudança dos manifestantes

Após uma longa espera na Esplanada dos Ministérios, muitos manifestantes precisaram retornar às regiões de origem, e agora cerca de 1.200 indivíduos, de diversas etnias, encontram-se reunidos na Fundação Nacional de Artes (Funarte), ainda em Brasília. Em contato com a reportagem do EM TEMPO , a responsável pela comunicação do acampamento e integrante da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia brasileira (Coaib), Alana Manchineri, comenta as principais dificuldades que o grupo vem enfrentando para manter-se no DF.

" Muitos precisaram ir embora por conta do tempo que já estamos aqui. Além disso, achávamos que a votação seria bem antes. Não está sendo fácil, porque não havia previsão de permanecerem tantas pessoas. Nós estamos em busca de doação de água, alimentos, materiais de higiene pessoal e lonas para as barracas. Para isso, temos nossa vaquinha online e trabalhamos para divulgar essa maneira de doação para todos que querem ajudar os povos indígenas no Brasil " , afirmou.

E apesar da diminuição de adesão de indígenas que aguardam a decisão do STF, a indígena explica que existem planos para uma mobilização maior - desta vez, composta majoritariamente por mulheres.

"Mesmo que alguns do acampamento não fiquem aqui se adiarem novamente [a decisão], várias guerreiras estarão conosco para a Marcha das Mulheres do dia 7 a 11 de setembro. Teremos uma mobilização grande", afirmou. A Marcha das Mulheres vai contar com participação de indígenas de vários lugares do país, e vamos trazer várias guerreiras do Norte. Inclusive, estamos fazendo a vaquinha para isso. Vamos reivindicar os direitos da mulher indígena, lutar contra o machismo e misoginia", apontou.

