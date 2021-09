Ministro do STF pede responsabilidade para o dia 7 de setembro

O presidente também disse que a Corte é defensora da liberdade de expressão e que a “postura ativa e ordeira da população” a favor de pautas sociais e ideológicas fazem parte da democracia. | Foto: Divulgação





Brasília - Em discurso na abertura da sessão da Corte nesta quinta-feira (2), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, pediu responsabilidade cívica e respeito institucional nas manifestações de rua que estão programadas para o dia 7 de setembro. Segundo Fux, as liberdades dos cidadãos não são benesses do Estado, mas conquistas da democracia brasileira.

" Por isso mesmo, esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, confia que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica e respeito institucional, independentemente da posição político-ideológica que ostentam " , afirmou.

O presidente também disse que a Corte é defensora da liberdade de expressão e que a “postura ativa e ordeira da população” a favor de pautas sociais e ideológicas fazem parte da democracia.

“Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas, por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros”, completou.

