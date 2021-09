Alfinetando Fux, Bolsonaro diz que "ninguém precisa temer o 7/9"

Bolsonaro também alfinetou o ministro Luiz Fux, que na tarde de hoje solicitou "responsabilidade" durante as manifestações a favor do presidente | Foto: Reprodução





Brasília - Durante cerimônia no Palácio do Planalto sobre medidas para o transporte ferroviário no país, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta quinta-feira (2), que nunca brigou com outro Poder ou com alguma instituição e que, no seu entender, “o Brasil está em paz”.

" Alguém já me viu brigando com algum Poder, com alguma instituição, a não ser algo pontual? O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando uma ou outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou e trazer a paz no Brasil” " , afirmou.

As declarações do chefe do Executivo federal ocorrem às vésperas dos atos marcados para 7 de setembro, data em que é celebrada a Independência do Brasil. Bolsonaro também alfinetou o ministro Luiz Fux, que na tarde de hoje solicitou "responsabilidade" durante as manifestações a favor do presidente.

Na mesma fala, Bolsonaro defendeu que, além dele, o Poder Judiciário também precisa “engolir algum sapo”.



“Quantas vezes engulo sapo pela fosseta lacrimal… Agora, não é só o Executivo que tem que engolir sapo. Ô, [líder do governo no Senado, Fernando] Bezerra, cê também tem que engolir, Bezerra. O Poder Judiciário também tem que engolir algum sapo lá”, disse o presidente durante cerimônia no Palácio do Planalto.

*Com informações do Metrópoles

