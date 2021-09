Ministro da Saúde rebate boatos e afirma que continua no cargo

O titular do MS reclamou da informação veiculada pelo site O Bastidor e também em redes sociais | Foto: Divulgação

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, rebateu em entrevista concedida nesta quinta-feira (2) a jornalistas no Palácio do Planalto a afirmação de uma matéria veiculada por um site de que teria pedido demissão do comando da pasta.



Queiroga respondeu que não solicitou a saída do cargo e não pretende fazê-lo. “Nem pedi demissão nem vou pedir demissão. Estarei aqui no Ministério da Saúde até o dia que o presidente entender que sou útil para a nação brasileira”, declarou.

O titular do MS reclamou da informação veiculada pelo site O Bastidor e também em redes sociais. “Eu não sei a quem interessa essa indústria de boatos e fake news para tentar desestabilizar o governo, inventando divisões”, reclamou.

Queiroga defendeu o desempenho da própria gestão, destacando as ações de combate à pandemia, em especial a campanha de vacinação contra a covid-19 coordenada pelo Ministério da Saúde.

“Assumi o Ministério há pouco mais de cinco meses em situação sanitária difícil, provocada pela pandemia da covid-19. Empreendemos uma das campanhas de vacinação contra a covid-19 mais bem-sucedidas do mundo. Estamos vendo a queda do número de casos e de óbitos e menor pressão sobre os hospitais”, comentou.

Leia mais

"Medida descabida", diz Queiroga sobre passaporte sanitário

'Terceira dose só depois que avançarmos na segunda', diz ministro