VÍDEO: Indígenas comemoram parecer da PGR contra o Marco Temporal

A manifestação foi aplaudida fortemente por milhares de manifestantes indígenas que encontram-se acampados em Brasília desde o dia 22 de agosto em defesa da demarcação de terras dos povos originários | Foto: Reprodução





Brasília - Finalizando a fase de sustentações orais da sessão que deve julgar a tese do Marco Temporal pelo Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer contrário à matéria, alegando que muitos indígenas foram tirados a força de suas terras.

" A nossa Constituição Federal reconheceu direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam os índios. Não seria exigível o marco temporal. Esse PGR manifesta concordância com o afastamento do marco temporal " , apontou.

O parecer foi aplaudido fortemente por milhares de manifestantes indígenas que encontram-se acampados em Brasília desde o dia 22 de agosto em defesa da demarcação de terras dos povos originários. Confira o vídeo compartilhado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira:

EMOCIONANTE! Grande comemoração dos povos indígenas após o parecer favorável da PGR. A sessão de hoje do STF foi encerrada. O julgamento será retomado na quarta-feira que vem, dia 8 de setembro.



Seguimos na luta!#MarcoTemporalNão #AmazôniaIndígena pic.twitter.com/bG5TMQSygX — COIAB (@CoiabAmazonia) September 2, 2021

Por ordens do presidente do STF, ministro Luiz Fux, a sessão foi suspensa logo em seguida pela terceira vez consecutiva, e deve ser retomada na próxima quarta-feira (8) para a finalização da votação do colegiado.

Entenda o Marco Temporal

Duramente criticada, a tese do Marco Temporal propõe que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O STF trata do caso para decidir disputa pela posse da Terra Indígena Ibirama, em Santa Catarina.

A área é habitada pelos povos Xokleng, Kaingang e Guarani. O processo relatado pelo ministro Edson Fachin tem a chamada repercussão geral, e isso significa que a decisão tomada servirá de baliza para outros casos semelhantes decididos em todo o Judiciário.

Leia mais:

"Será liberado", diz Romero Reis sobre ato bolsonarista na Ponta Negra

Em menor número, indígenas ainda acampam no DF contra Marco Temporal

Bolsonaro sanciona lei que revoga LSN, mas veta punição a fake news