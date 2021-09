131 atos contra Bolsonaro estão marcados para dia 7 de setembro; veja

Os organizadores da Campanha #ForaBolsonaro, que reúne 80 entidades e movimentos populares e sindicais, além do Grito dos Excluídos, pedem que a população compareça às manifestações | Foto: Reprodução

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), marcadas para a próxima terça-feira (7), feriado do dia da Independência, estão se espalhando pelo país. Ao todo, já são 131 atos agendados, em 125 municípios brasileiros e três estrangeiros.

Os organizadores da Campanha #ForaBolsonaro, que reúne 80 entidades e movimentos populares e sindicais, além do Grito dos Excluídos, pedem que a população compareça às manifestações munida de máscara e álcool em gel e que mantenham o distanciamento durante as caminhadas.

Com o país prestes a chegar a marca de 600 mil mortes e com a CPI da Pandemia expondo a omissão e corrupção do governo, cresceram as manifestações pedindo a saída do presidente.

Nas redes sociais, bolsonaristas foram além da defesa do presidente e afirmam que levarão às ruas pautas antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) .

Confira a agenda com os 131 atos contra Bolsonaro, marcadas com maior antecedência e atendendo o calendário de manifestações do ano:





Norte

AM - Manaus - Bicicletada do Grito, Concentração no T1 | 15h

AM - Manaus - Ato Central Av. Lourenço da Silva Braga Centro (Largo do Mestre Chico) | 15h

AM - Humaitá – Praça da Matriz | 17h

AP - Macapá - Praça Veiga Cabral | 9h

PA - Altamira - Em frente à Equatorial Energia | 8h

PA - Belém - Largo do Redondo, Av. Nª Sra. de Nazaré com Trav. Quintino | 8h

PA - Santarém - Praça da Matriz | 17h

RO - Porto Velho - Centro Político Administrativo (CPA) na av. Farquar | 16h

RR - Boa Vista - Praça Fábio Marques Paracat | 7h30

TO - Araguaína - Praça São Luís Orione | 7h

Nordeste

AL - Maceió - Praça Sete Coqueiros | 9h

BA - Feira de Santana - Em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 7h

BA - Ilhéus - Praça do Teotônio Vilela | 9h BA - Itabuna - Em frente a Igreja Santa Rita de Cássia | 10h BA - Itacaré - Bairro Novo | 9h

BA - Paulo Afonso - Praça da Tribuna | 9h

BA - Salvador - Praça do Campo Grande | 10h

CE - Crato - Praça São Vicente | 8h

CE - Fortaleza - Praça da Cruz Grande | 15h

CE - Guaraciaba do Norte - Praça do Guaracy | 8h

CE - Ipu - Praça de Iracema | 8h

CE - Maranguape - R. Maranguape esquina com João Chimelo, Flamingo | 9h

CE - Limoeiro do Norte - Rodoviária de Limoeiro do Norte | 7h

CE - Tauá - Parque da Cidade | (Aguardando infos) CE - Tianguá - Bairro Terra Prometida | 8h

MA - Açailândia - Praça dos Pioneiros | 19h

MA - São Luís - Caminhada Vila Embratel - Praça das 7 Palmeiras (Traga 1 kg de Feijão) | 8h

MA - São Luís - Carreata - Praça do Viva (Leve 1 kg de Feijão) | 8h

PB - João Pessoa - Carreata e Caminhada Praça das Muriçocas - Miramar até Sesc Praia Cabo Branco | 9h

PB - Patos - Praça João Pessoa em frente a sede do SINFEMP | 8h

PB - Sousa - Igreja Matriz | 17h PE - Afogados da Ingazeira - Ato Unificado Sertão do Pajeú - Av. Rio Branco (Ato em 04/09)

PE - Caruaru - Morro Bom Jesus | 14h

PE - Ouricuri - Praça do Banco do Nordeste | 8h

PE - Recife - Praça do Derby até Pátio do Carmo | 10h

PI - Paraíba - Mercadão da 40 | 8h

PI - Picos - Praça Félix Pacheco | 7h30

PI - Teresina - Em frente à Assembleia Legislativa | 8h

RN - Natal - Caminhada Praça das Flores | 9h

RN - Mossoró - Concentração na Cobal | 7h

SE - Aracaju - Paróquia São José e Santa Tereza de Calcutá, Conjunto Marivan | 8h

Centro-Oeste

DF - Brasília - Torre da TV (com arrecadação de alimentos) | 9h

GO - Alto Paraíso de Goiás - Concentração na BR no Disco Voador | 14h

GO - Anápolis - Praça Dom Emanuel | 16h

GO - Goiânia - Praça do Bandeirante | 9h

GO - Jataí - Praça Dyomar Menezes | 9h

MS - Campo Grande - Caminhada Praça Ary Coelho | 15h

MS - Dourados - Parque do Lago - Horário a definir ainda Sudeste

ES - Aracruz - Barra do Sahy - Praça dos Corais | 8h

ES - Vitória - Praça Getúlio Vargas | 8h30

MG - Alfenas - Praça Dr. Emílio Silveira ( antiga Rodoviária) | 15h

MG - Barbacena - Praça da Rua Bahia | 10h

MG - Belo Horizonte - Praça da Liberdade | 10h

MG - Carmópolis de Minas - Próximo ao Pampeiro | 10h (ato em 04/09)

MG - Congonhas - passeata com concentração na Basílica | 10h30

MG - Divinópolis - Praça Candidés | 15h30

MG - Governador Valadares - Praça do Vigésimo | 8h

MG - Itabira - Paróquia N. Senhora da Piedade | 9h

MG - Itaúna - Praça Vânia Marques | 9h

MG - Juiz de Fora - Praça Santa Luzia | 10h

MG - Ouro Preto - Praça Tiradentes | 8h

MG - Poços de Caldas - Pista de Skate Conjunto Habitacional | 10h

MG - São João del-Rei - Teatro Municipal | 10h

MG - São Lourenço - Calçadão II Próx. ao Parquinho | 15h

MG - São Sebastião do Paraíso - Praça da Prefeitura | 15h

MG - Três Pontas - Praça da Fonte | 15h

MG - Uberaba - Praça Céu das Artes, Residencial 2000 | 10h

MG - Uberlândia - Praça Sérgio Pacheco | 9h30

RJ - Búzios - Em frente ao Zanine (ao lado da Prefeitura) | 16h

RJ - Resende - Parque das Águas | 10h

RJ - Rio das Ostras - Praça dos 3 Morrinhos (Centro) | 13h

RJ - Rio de Janeiro - Uruguaiana/Presidente Vargas | 9h

SP - Águas de Lindóia (ato unificado com Socorro) | 9h

SP - Baixada Santista - Ato Unificado Praça das Bandeiras, Gonzaga, Santos | 15h

SP - Bragança Paulista - Praça Raul Leme-Centro | 10h

SP - Campinas - Largo do Rosário | 9h

SP - Catanduva - Rua Maranguape esquina com João Chimelo, Flamingo | 9h

SP - Cubatão - Paróquia Nossa Senhora da Lapa (Ato Unificado Baixada Santista) | 10h30

SP - Fernandópolis - Praça da Matriz | 11h

SP - Guarujá - Praça Horácio Laifer Jd. Tejereba (Ato Unificado Baixada Santista) | 9h30

SP - Ilha Bela - Caminhada Praça da Mangueira | 15h

SP - Indaiatuba - Ário Barnabé praça do lago em frente a Guarda municipal | 15h

SP - Itanhaém - Paróquia Matriz Santana de Itanhaém (Ato Unificado Baixada Santista) | 12h

SP - Jaguariúna - Centro Cultural | 10h

SP - Jaú - Carreata Beco em frente ao Poupa Tempo) | 9h30

SP - Jundiaí - Praça do Coreto da Matriz (Praça Floriano Peixoto | 14h30

SP - Limeira - Praça Toledo Barros | 9h30

SP - Marília - Bicicletada - Praça da Emdurb | 16h

SP - Marília - Praça Saturnino de Brito (em frente à Prefeitura) | 17h

SP - Mogi das Cruzes - Caminhada Largo do Rosário | 10h30

SP - Peruíbe - Paróquia São João Batista (Ato Unificado Baixada Santista) | 12h30

SP - Piracicaba - Praça José Bonifácio, escadaria da Catedral | 8h

SP - Praia Grande - Paróquia Santo Antônio (Ato Unificado Baixada Santista) | 10h30

SP - Ribeirão Preto - Praça 7 de Setembro | 9h

SP - Santos - Em frente ao Bom Prato, Art no Dique (Ato Unificado Baixada Santista) | 11h30

SP - São Carlos - Praça do Mercadão | 10h

SP - São José do Rio Preto - Rua José J. Gonçalves em frente ao CRAS do Pinheirinho | 9h30

SP - São Paulo - Vale do Anhangabaú | 14h SP - São Paulo - Bicicletada Theatro Municipal | 13h30

SP - São Vicente - Praça Barão do Rio Branco (Ato Unificado Baixada Santista) | 8h30

SP - Socorro (Ato unificado com Águas de Lindóia) | 15h

SP - Sorocaba - Parque das Águas, Jd. Abaeté | 15h SP - Várzea Paulista - Av. Bertioga em frente ao BOA | 9h30 Sul

PR - Campo Magro - Nova Esperança | 9h30

PR - Curitiba - Praça Santos Andrade | 16h

PR - Guarapuava - Comunidade Santa Rita de Cássia, Bairro Residencial 2000 | 14h

PR - Londrina - União da Vitória | 9h

PR - Maringá - Estádio Willie Davis | 15h

PR - Matinhos - Calçadão Beira Mar (Matinhos/Caiobá) | 9h

PR - Umuarama - Praça Miguel Rossaffa | 9h30

SC - Florianópolis - Largo da Alfândega | 14h

SC - Garopaba - Caminhada e Carreata - Rua Álvaro E. Santos (Na Lata)

SC - Joinville - Parque da Cidade (Setor Sambaqui, próx. Ponte do Trabalhador) | 14h

SC - Timbó - Praça Frederico Donner, em frente a antiga Thapyoca-Timbó | 10h

RS - Alegrete - Parque Porto Dos Aguateiros | 9h

RS - Caxias do Sul - Caminhada EMEF Castelo Branco | 14h

RS - Pelotas - Mercado Público | 15h

RS - Porto Alegre - Parque da Redenção/Espelho d'Água - Ato Ecumênico | 11h

RS - Porto Alegre - Marcha com concentração no Parque da Redenção/Espelho d'Água | 13h30

RS - Rio Grande - Arte Estação Cassino | 14h

RS - Santa Maria - Caminhada Praça Saldanha Marinho | 14h

No Exterior

Alemanha - Frankfurt - Ato "Fora Bolsonaro" na Flösser Brücke | 13h30 (horário local e Ato em 05/09)

Alemanha - Frankfurt - Piquenique "Fora Bolsonaro" em Frankfurt Am Main! | 16h (horário local e Ato em 05/09)

Portugal - Lisboa - Praça D. Pedro IV (Rossio) | 18h30 (horário local)

Portugal - Porto - Praça dos Leões em frente à Reitoria da Universidade do Porto | 18h (horário local)

*Brasil de Fato

