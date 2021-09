General se recusa a participar do 7/9: “Virou um culto a Bolsonaro"

Em entrevista, o militar da reserva disse que não participará dos atos convocados por aliados do titular do Palácio do Planalto, porque, embora concorde com pautas específicas do movimento, não quer enaltecer o bolsonarismo. | Foto: Divulgação





Brasília - Nesta segunda-feira (6), o general Paulo Chagas afirmou que o propósito das manifestações previstas para o 7 de setembro foi desvirtuado para “cultuar a figura” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em entrevista, o militar da reserva disse que não participará dos atos convocados por aliados do titular do Palácio do Planalto, porque, embora concorde com pautas específicas do movimento, não quer enaltecer o bolsonarismo.

" O presidente está cheio de defeitos que precisam ser corrigidos, e não enaltecidos. Concordo com a pauta, mas não concordo em participar por causa desse culto que o ato virou à personalidade do presidente " , afirmou.

Apoiado por Bolsonaro para disputar pleito contra o atual governador Ibaneis Rocha (MDB), em 2018, o militar da reserva se descolou do presidente da República, a quem critica sistematicamente, coincidentemente após a saída do ex-juiz Sergio Moro do comando do Ministério da Justiça.



Embora não tenha falado abertamente, o general Paulo Chagas costuma criticar pelas redes sociais a atuação isolada de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Cuidado! Bolsonaro e Lula têm virtudes comuns, podem levar às ruas uma grande parte dos seus pouco + de 25% de fiéis apoiadores. A vontade e a força destas frações não representam a vontade de todo o povo brasileiro, mas podem tumultuar o País se jogarem fora das 4 linhas da CF [Constituição Federal]!”

Recentemente, o militar fez um alerta pelas redes sociais sobre os manifestos previstos para ocorrer no próximo feriado. Na publicação, o ex-candidato ao Governo do Distrito Federal também comparou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*Com informações do Metrópoles

