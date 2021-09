"Democracia ameaçada", diz presidente da OAB sobre atos pró-Bolsonaro

Na Avenida Paulista, em São Paulo, o chefe de Estado voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo referências diretas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. | Foto: Reprodução





Brasília - Em meio às manifestações pró-Bolsonaro deste feriado do dia 7 de setembro, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, teceu duras críticas ao presidente da República. Por meio das redes sociais, Santa Cruz declarou que os presidentes da Câmara e do Senado devem tomar uma "posição".

O presidente, usando dinheiro público, transformou a data nacional em evento particular, a serviço de seus interesses golpistas. Chegou o momento histórico de os presidentes da Câmara e do Senado tomarem posição. A sociedade espera atitude firme de defesa da democracia ameaçada. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) September 7, 2021





A fala do presidente da OAB ocorre logo após os discursos em tom de ameaça feitos por Jair Bolsonaro (sem partido) ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Senado Federal durante manifestações do movimento de direita conservador do país ainda hoje. Na Avenida Paulista, em São Paulo, o chefe de Estado voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo referências diretas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

" Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia, pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede pra sair. Não vamos mais admitir pessoas, como Alexandre de Moraes, que desrespeitam nossa Constituição " , alegou Bolsonaro.

