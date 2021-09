Zé Trovão recua e dá por encerrados bloqueios de caminhoneiros

Desde o dia 6 de setembro, manifestantes pró-Bolsonaro ocuparam a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. | Foto: Divulgação





Brasília - Com mandado de prisão em aberto e foragido no México, o bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, divulgou mensagem por vídeo, na tarde desta sexta-feira (10), anunciando o fim do movimento de caminhoneiros que ele ajudou a convocar para pressionar o Senado a destituir ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde o dia 6 de setembro, manifestantes pró-Bolsonaro ocuparam a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O grupo também bloqueou rodovias, com caminhões e máquinas agrícolas, na maioria dos estados. O plano declarado era entregar um ultimato ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o tom agora é de recuo, ecoando a nota do presidente Jair Bolsonaro pela pacificação entre os Poderes.

“O presidente colocou a sua popularidade abaixo da gestão para que o Brasil tenha equilíbrio. Isso é muito importante”, justificou-se Zé Trovão.

A prisão do militante foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e decretada pelo STF, por participação no planejamento de atos antidemocráticos. No vídeo publicado, Zé Trovão fez questão de ressaltar que não recuou.

" Estamos respeitando um pedido que o presidente Bolsonaro nos fez: pediu confiança e disse que está fazendo um trabalho que ele nunca poderia ter feito se não fosse os movimentos do dia 7 de setembro. Hoje, o Brasil alcança a sua liberdade de expressão, isso está garantido nesse acordo. E, além disso, a harmonia entre os Poderes será a partir de hoje " , conclui.

Ele também agradeceu deputados da base bolsonarista, como Carla Zambelli (PSL-SP), por terem entrado com pedido de habeas corpus para ele.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Julgamento do Marco Temporal é adiado novamente pelo STF

Zé Ricardo cobra FVS sobre surto de contaminação em alimentos no AM