Após recuo de Bolsonaro, Moraes se reúne com ministro da Justiça

Manaus (AM) - Alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) se reuniu, nesta sexta-feira (10), por cerca de quatro horas, com o ministro da Justiça, Anderson Torres, em São Paulo.

A conversa ocorreu após o chefe do Executivo divulgar nota pública tentando amenizar os impactos das declarações contra a Corte e seus magistrados, e baixando o tom contra Moraes, a quem, após chamá-lo de “canalha” em discurso a apoiadores na Avenida Paulista, tratou de “jurista e professor” no texto.Torres chefia uma pasta que tem grande peso no governo Bolsonaro e sugeriu o encontro.

O futuro das relações entre os Poderes e dos inquéritos sobre atos contra a democracia e fake news, relatados por Moraes, interessam aos dois personagens da reunião, mas nenhum dos dois confirmou os tópicos do longo encontro.

*Com informações do Metrópoles

