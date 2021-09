João Dória exalta Zona Franca em visita a Manaus

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - O governador de São Paulo, João Dória, esteve em Manaus neste sábado (11) para participar da 10ª edição do evento "Encontros do PSDB pelo Brasil". O evento ocorreu no hotel Da Vinci, bairro Adrianópolis, e reuniu figuras emblemáticas da centro-Direita para as prévias partidárias que servirão de escolha do candidato à presidência da República pela sigla.

Na ocasião, Dória foi recebido pelo ex-prefeito da capital amazonense, Arthur Virgílio Neto, atual presidente do PSDB no Amazonas. “Nós estamos nessas prévias para unir o partido, fortalecê-lo para dar o grande salto. Aquele que for o vencedor das prévias terá que ter o apoio de todos”, disse Arthur Virgílio durante o encontro, transmitido ao vivo pelas suas redes sociais, e que contou com a presença de integrantes do partido, políticos, gestores e a imprensa.

Em seu pronunciamento, o governador de SP assumiu vários compromissos com a Amazônia para proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, além da proteção dos direitos indígenas e do fortalecimento da Zona Franca de Manaus. João Dória aproveitou para ressaltar que não existem entraves entre São Paulo e o Pólo Industrial de Manaus.



"Eu tenho certeza que aqui na Zona Franca sejam as indústrias que aqui estão, fortes geradoras de emprego, sejam aqueles que dirijam a Zona Franca ou os próprios governos do estado e da prefeitura saberão compreender a necessidade do diálogo para aprimorar o que for necessário", afirmou.

Oposição

Em referência ao partido e ao atual cenário político, social e econômico do Brasil, Doria destacou ainda que o presidente do PSDB, Bruno Araújo, honrou as cores do partido por defender sua posição e fazê-la vitoriosa. “O PSDB tomou uma decisão insofismável, é oposição ao presidente da República, Jair Bolsonaro”, afirmou o governador de São Paulo. “O partido, agora, realiza as prévias e tem quatro nomes para sua escolha, que beleza de democracia, estamos juntos fazendo democracia”, completou.

Antes de vir ao Amazonas, o governador de São Paulo passou por Belém, no Pará, onde também teve agenda pelas prévias. Seu retorno a São Paulo está previsto para o final da tarde de sábado.

Também participaram do encontro o vice-governador Carlos Almeida, a presidente do PSDB Mulher-AM, Conceição Sampaio, e a presidente de honra do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Valeiko Ribeiro, e os secretários do Estado de São Paulo Antônio José Imbassahy, Chefe do Escritório do Governo de São Paulo em Brasília), Julio Serson (Relações Internacionais) e Rossieli Soares (Educação).

*Com informações da assessoria

