PSol anuncia Boulos como pré-candidato ao governo de SP

São Paulo - Guilherme Boulos é o pré-candidato do PSol ao governo de São Paulo nas eleições de 2022. O nome do ex-candidato a presidente e a prefeito da capital paulista foi aprovado em congresso realizado pela sigla neste domingo (12).

O líder do movimento sem teto disse que seu objetivo agora é tentar a união da esquerda. Segundo ele, o maior entrave pode ser a intenção do PT de lançar o ex-prefeito Fernando Haddad ao cargo.

“A tarefa agora é construir uma unidade com todas as forças do nosso campo em torno de um programa comum, sem hegemonismo e com muito diálogo”, disse Boulos.

Na última eleição que disputou, pela Prefeitura de São Paulo, em 2020, Boulos ficou em segundo lugar com 41% dos votos no segundo turno com Bruno Covas (PSDB). Na ocasião, o psolista esteve bem colocado nas pesquisas desde o início da disputa, mas não conseguiu impedir que o PT lançasse candidato próprio e só o apoiasse no segundo turno.