Câmara ouve Petrobras sobre preço da gasolina nesta terça

| Foto: Divulgação

Brasília - Na manhã desta terça-feira (14), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) anunciou em suas redes sociais que a Câmara discutirá, através uma comissão geral, os preços dos combustíveis no país e as práticas adotadas pela Petrobras na precificação da gasolina e do diesel. A comissão também discutirá o valor do gás de cozinha.

Lira apontou, em sua postagem, a alta nos preços; “Tudo caro”, declarou. O convidado da sessão desta terça será o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna.

" O que a Petrobras tem a ver com isso? Amanhã, a partir das 9h, o plenário vira Comissão Geral para questionar o peso dos preços da empresa no bolso de todos nós. A Petrobras deve ser lembrada: os brasileiros são seus acionistas " , disse Lira.

