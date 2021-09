Deputada denuncia Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética por ameaça

| Foto: Reprodução





Brasília - Alegando que vem sendo perseguida e ameaçada nas redes sociais, a deputada Dayane Pimentel, do PSL da Bahia, denunciou nesta terça-feira (14) o deputado Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara. Ex-bolsonarista, a parlamentar diz que o filho do presidente da República tenta intimidá-la nas redes sociais desde 2019, quando rompeu com o governo Bolsonaro.

De acordo com a denúncia de Pimentel, o ataque mais recente de Eduardo Bolsonaro foi nesta segunda-feira (13), quando ele publicou uma foto em que a deputada aparece com um alvo no rosto. Eduardo chamou a colega de “traíra”. Em outra publicação contra a deputada, Eduardo reproduziu uma música que diz: “Traíra, quem age assim acaba na alça da mira”.

" Eduardo Bolsonaro vem perseguindo, ameaçando e atentando contra a honra da deputada Dayane no seu perfil nas redes sociais, chamando-a de traidora, bem como colocando, de maneira assustadora, temerária e ameaçadora, um alvo no rosto da deputada. Dayane Pimentel teme pela sua segurança e integridade física " , atestou o documento.

Se aceitar a denúncia e considerar que houve quebra de decoro parlamentar, o colegiado da Câmara pode recomendar a cassação do deputado.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

STF nega pedido de Tolentino para faltar a depoimento na CPI

Indígenas desmontam acampamento no Distrito Federal