"Somos referência", diz Bolsonaro na ONU sobre preservação ambiental

Manaus (AM) - Discursando na manhã desta terça-feira (21) na abertura da 76a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o Brasil é referência mundial nos cuidados com o meio-ambiente. Além disso, Bolsonaro afirmou que o país respeita a relação médico-paciente quanto à receita de remédios, defendendo o tratamento precoce de Covid-19.

Na ocasião, Bolsonaro dedicou grande parte do seu discurso à defesa da política nacional de preservação da Amazônia. Ao mesmo tempo, internacionalmente, o país é fortemente criticado pelos altos índices de desmatamento, queimadas e projetos públicos que contribuem com estas práticas.

O presidente afirmou que "na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior". Essa redução percentual é verdadeira: em agosto de 2020, houve 1.359 km2 da Amazônia Legal sob alerta de desmatamento, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em agosto deste ano, foram 918 km2 – a queda corresponde a 32%.

Distorções

Entretanto, os dados não traduzem toda a realidade ambiental e ignoram o contexto de avanço da destruição sob a gestão do atual governo. O presidente disse ainda que 84% da floresta está “intacta” e convidou os presentes na assembleia a visitar a região amazônica.

Por outro lado, de acordo com o Inpe, o desmatamento acumulado hoje na Amazônia corresponde a mais de 800 mil km2. A área original da floresta monitorada por satélite nos nove Estados da Amazônia Legal é de 3.994.454 km2. Ou seja, foram desmatados cerca de 20% da floresta, permanecendo 80% de pé.

Outra declaração distorcida de Bolsonaro ocorreu quando o presidente abordou o financiamento de órgãos ambientais. Segundo ele, o governo federal dobrou a verba para tais setores visando zerar o desmatamento ilegal.

" Os recursos humanos e financeiros, destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais, foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer " , disse.

Porém, o orçamento destinado ao Ministério do Meio Ambiente em 2021 foi menor que o autorizado e executado em 2020 - que por sua vez já havia sido menor que o de 2019. O projeto de lei orçamentária para o próximo ano enviado ao Congresso Nacional prevê um valor nominal 77% maior do que o estabelecido no orçamento deste ano, mas o projeto ainda não foi votado pelo Legislativo.

Tratamento precoce

Após alegações de que não teria tomado a vacina contra Covid-19 e decretar sigilo de 100 anos sobre seus dados médicos, Bolsonaro disse apoiar-se na ciência para apoiar o tratamento com medicamentos cientificamente comprovados ineficazes.

"Não entendemos o motivo de muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Eu mesmo fui um dos que realizou essa maneira de medicação", disse.

