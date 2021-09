"Ameaça velada" dizem senadores sobre vídeo de Renan Bolsonaro

| Foto: Reprodução/ Correio24horas





Brasília - Senadores abriram da CPI da Pandemia desta terça-feira (21) com críticas a Jair Renan, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Os parlamentares acusaram o quarto filho de Bolsonaro, de 22 anos, de ter ameaçado, ainda que de forma velada, a comissão ao publicar nas redes sociais um vídeo em que ele aparece numa loja de armas de um amigo e na legenda diz: "Alô, CPI!".

Depois de ouvir as manifestações dos colegas, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), informou que conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse estar "100% solidário com o trabalho da comissão". Ainda segundo Omar Aziz, Pacheco classificou de inaceitável esse tipo de comportamento, seja de quem for, e que tomaria providências.





" É uma ameaça velada, sim. A própria CPI poderia tomar suas providências, mas preferi levar o caso ao presidente porque a CPI não é nossa, é do Senado. Quem está investigando os problemas relacionados à pandemia é o Senado Federal. Nós estamos aqui apenas indicados pelos nossos partidos. A CPI Não é uma coisa à parte. O presidente me disse claramente hoje de manhã que é inaceitável e que tomará providências " , declarou.

O assunto foi levado à reunião pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), que pediu ao comando da comissão que tomasse providências "diante de uma clara tentativa de intimidação".

"Por ser filho do presidente, ele teria que dar o exemplo de respeito às instituições, de respeito à democracia e ao Estado democrático de direito, e não fazer ameaças veladas, apresentando armas em loja de amigo dele, seja lá de quem for, mostrando que é na bala que ele vai se livrar daquilo que tem a responder perante a Justiça", avaliou Rogério.

Já o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse tratar-se de mais um filho de Jair Bolsonaro que não recebeu educação. O relator considerou o fato estapafúrdio.

" Essa ameaça é uma coisa estapafúrdia contra uma instituição parlamentar que, com todas as dificuldades que o Brasil vê, está fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel. Isso é uma coisa absurda, absurda sob qualquer aspecto! E essas ameaças de um fedelho como esse não vão intimidar, de forma nenhuma, essa Comissão Parlamentar de Inquérito " , avisou.

*Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

Na ONU, Bolsonaro defende tratamento sem eficácia contra Covid-19

"Sem fundamento", declara Wilson Lima sobre denúncia acatada pelo STJ

De engraxate a 'rei' do império de Coari: a história de Adail Pinheiro