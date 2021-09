Após ser diagnosticado com Covid, Queiroga ficará de quarentena em NY

| Foto: Agência Brasil

O Ministério da Saúde informou na noite de terça-feira (21) que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19 e permanecerá em quarentena, por 14 dias, em Nova York, nos Estados Unidos.

Queiroga é o segundo integrante da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que está em Nova York para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU, a ser diagnosticado com Covid-19.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou, em nota, que os demais integrantes da comitiva brasileira foram submetidos a testes e todos resultaram negativo. De acordo com a nota, Queiroga passa bem.

O ministro já tinha sido imunizado com duas doses de vacina contra o coronavírus. Em uma rede social, ele escreveu: "Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19. Ficarei em quarentena nos #EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária".

Até o retorno do ministro ao Brasil, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, responderá pelo Ministério da Saúde como ministro-substituto.

Nesta segunda-feira (20), Queiroga circulou por Nova York com outros membros da comitiva. Em um vídeo postado nas redes sociais, o ministro aparece respondendo com um gesto obsceno a um protesto de brasileiros na cidade.

No domingo (19), membros da comitiva de Bolsonaro, entre eles, Marcelo Queiroga, comeram pizza em uma rua da cidade.

Agenda em Nova York

De acordo com a agenda do ministro, ele teve os seguintes compromissos oficiais em Nova York:

Segunda-feira (20)

Café da manhã com investidores no consulado do Brasil

Encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, junto com Bolsonaro

Reunião com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro

Terça-feira (21)

Acompanhou Bolsonaro em encontro com o presidente da Polônia, Andrezj Duda

Acompanhou Bolsonaro em encontro com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres

Foi junto com Bolsonaro para a abertura da 76ª Assembleia-Geral da ONU

Participou de reunião do Conselho Diretor da Organização Panamericana de Saúde (Opas)Visitou o Memorial do 11 de Setembro

Comitiva de 2020

Esta é a segunda vez que uma comitiva que acompanha Bolsonaro nos Estados Unidos registra casos de Covid-19.

Em 2020, três integrantes do grupo que acompanhou Bolsonaro em uma extensa agenda que incluiu um encontro com o então presidente Donald Trump tiveram resultado positivo em testes de coronavírus: o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wanjgarten, o senador Nelsinho Trad e o embaixador Nestor Forster.

Leia mais:

Queiroga faz gesto obsceno para manifestantes anti-Bolsonaro em NY

Vacinação é imprescindível para a retomada da economia, diz Queiroga