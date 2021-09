Eduardo Bolsonaro diz que está com Covid-19

| Foto: Divulgação

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, publicou nesta sexta-feira (24) no Twitter que testou positivo para Covid.

Ele estava na comitiva do governo que foi a Nova York no início da semana. Outro integrante da comitiva já havia testado positivo: o ministro da Saúde Marcelo Queiroga.

"Sabemos que as vacinas foram feitas mais rápidas do que o padrão. Tomei a 1ª dose de Pfizer e contraí Covid. Isso significa que a vacina é inútil? Não creio. Mas é mais um argumento conta o passaporte sanitário. Apesar do diagnóstico estou me sentindo bem e comecei a me tratar imediatamente Cara piscando. Obrigado pelas centenas de desejos de melhoras que já recebi. Logo estarei de volta", escreveu.

Comitiva aos Estados Unidos

Queiroga testou positivo na terça-feira (21) e ficou em Nova York, de quarentena no hotel. Os outros membros da comitiva testaram negativo e voltaram para o Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que as autoridades da comitiva, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, permanecessem isoladas em casa nos próximos, já que podem desenvolver a doença em razão do contato com Queiroga.

Eduardo Bolsonaro é o primeiro dos que voltaram a testar positivo.

Quem estava na comitiva

Veja as autoridades que estavam na comitiva presidencial aos Estados Unidos:

Jair Bolsonaro, presidente da República

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

Carlos Alberto França, ministro das Relações Exteriores;

Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública;

Paulo Guedes, ministro da Economia;

Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente;

Gilson Machado, ministro do Turismo;

Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência;

Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência;

Eduardo Bolsonaro, deputado federal;

Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência;

Nestor Forster, embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América;

Ronaldo Costa Filho, representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas;

Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal;

Michelle Bolsonaro, primeira-dama;

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, convidado especial;

Paulo Angelo Liégio Matao, intérprete;

Claudia Chauvet, intérprete; e

Rachel Alves Bezerra, intérprete.

Comitiva de 2020

Esta é a segunda vez que uma comitiva que acompanha Bolsonaro nos Estados Unidos registra casos de Covid-19.

Em 2020, três integrantes do grupo que acompanhou Bolsonaro em uma extensa agenda que incluiu um encontro com o então presidente Donald Trump tiveram resultado positivo em testes de coronavírus: o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wanjgarten, o senador Nelsinho Trad e o embaixador Nestor Forster.

