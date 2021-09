Hang faz vídeo algemado e diz que é para "poupar dinheiro do Senado"

| Foto: Reprodução





São Paulo - Dono das Lojas Havan e ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o empresário Luciano Hang publicou um vídeo no qual aparece algemado. Na ocasião, ele afirma que participará “de coração aberto” da CPI da Covid-19. Hang participará de uma audiência, nesta quarta-feira (29), para abordar o uso da cloroquina no combate ao coronavírus.

Hang é um dos principais apoiadores do método comprovadamente ineficaz contra o vírus, protocolo chamado por seus defensores de “tratamento precoce”. O empresário entrou na polêmica após a CPI revelar que o certificado de óbito de sua mãe poderia ter sido fraudado.

No vídeo postado em seu perfil no Instagram, Luciano Hang aparece com uma algema fechada, pendurada em um dos braços. “Estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza, respeito gera respeito”, declara.

Em seguida, o empresário diz que quer que os senadores façam “todas as perguntas” e que ele tenha “todo o tempo do mundo para responder". Se não aceitarem o que vou falar, já comprei uma algema para não gastarem dinheiro. Vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam”, conclui.

