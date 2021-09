CPI solicita à PF segurança para advogada de médicos da Prevent Senior

| Foto: Divulgação





Brasília - Após sessão da CPI da Covid-19 nesta terça-feira (28), o vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), solicitou à Polícia Federal a devida segurança para depoente e advogada Bruna Morato, que representa ex-médicos da Prevent Senior.

" Quero solicitar à PF a segurança para o acompanhamento da doutora Bruna Morato, em quanto tempo terá o despacho a essa disposição e, se não ocorra, a CPI, através da Polícia Legislativa, possa tomar a providência cabível " , pediu Randolfe, atendendo ao pedido da advogada.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) sugeriu que, caso a advogada se sinta ameaçada, procure o Senado Federal. A advogada, então, disse que gostaria de proteção. “Tenho preocupação para o que vai ser da minha vida depois de hoje”, disse.

No início do depoimento, Bruna Morato relatou que tem sofrido ataques da operadora de saúde e que houve até a invasão ao seu escritório.

Tratamento precoce

À CPI, a advogada afirmou que os médicos do plano de saúde não tinham autonomia e que os pacientes recebiam um “kit-covid” com “receita pronta” para tratamento da covid-19. Morato também é a responsável por ajudar médicos a elaborar um dossiê com denúncias envolvendo a empresa.

A advogada relatou que profissionais recebiam ameaças e que houve distribuição do "kit covid", inclusive para pacientes com comorbidades. Segundo Bruna, não eram feitos exames preliminares, como testes cardíacos, antes da entrega dos kits, que também foram enviados como "brinde" a beneficiários do plano.

Ao todo, oito itens chegaram a compor o kit de “tratamento precoce” segundo ela. Entre eles, estavam medicamentos comprovadamente sem eficácia contra a covid-19 como hidroxicloroquina.



*Com informações da Agência Senado

