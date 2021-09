CPI da Covid: acompanhe o depoimento de Luciano Hang

| Foto: Divulgação

Com foco na ação do “gabinete paralelo”, a CPI da Covid-19 ouve, na manhã desta quarta-feira (29), o empresário Luciano Hang. As investigações apontam que o empresário bolsonarista foi membro atuante do grupo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia da Covid-19.

Hang também é acusado de forjar o atestado de óbito da mãe Regina Hang, que morreu em fevereiro, aos 82 anos, no hospital Sancta Maggiore, da Prevent Senior, em São Paulo.

Renan Calheiros exibiu um vídeo em que Hang diz que a mãe poderia ter sobrevivido se tivesse feito o "tratamento precoce" com hidroxicloroquina. Renan qualificou o comportamento do empresário como "macabro" e "repugnante".

“Há uma farsa que será desmascarada aqui. Vamos provar que ele pediu: 'escondam que minha mãe foi tratada com cloroquina, para não desmerecer a eficácia'. Ele a levou para ser tratada no hospital com cloroquina, e a Prevent Senior ocultou isso”, afirmou o senador.

Outro caso trazido pelo relator, sobre pacientes com covid-19 da Prevent Senior, foi o do médico pediatra Anthony Wong, que morreu em janeiro, aos 73 anos, em São Paulo. Renan apresentou áudio de uma conversa telefônica com trocas de ameaças entre Batista Júnior e um ex-médico da Prevent Senior que denunciou que a empresa teria escondido que a morte de Wong tinha como causa o novo coronavírus.

ACOMPANHE AO VIVO

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia se reúne para ouvir o depoimento do empresário Luciano Hang. A CPI quer aprofundar investigações sobre o envo... | Autor: TV Senado

Leia mais:

Luciano Hang entra na Justiça para YouTube manter vídeo pró-cloroquina

Hang faz vídeo algemado e diz que é para "poupar dinheiro do Senado"