CPI convoca casal de médicos que denunciou Prevent Senior

| Foto: Divulgação

Brasília - No final da sessão desta quinta-feira (30), a CPI da Covid-19 aprovou, a convocação do casal de médicos George Joppert Netto e Andressa Fernandes Joppert. A dupla é apontada como autora do dossiê que revelou supostas irregularidades da Prevent Senior no tratamento de pacientes com Covid-19.

O requerimento aprovado é de autoria do senador governista Marcos Rogério (DEM-RO). No pedido, ele afirma que, em depoimento ao colegiado, o diretor executivo da operadora, Pedro Benedito Batista Júnior (foto em destaque), afirmou que os ex-profissionais da empresa “manipularam dados de uma planilha interna, que era usada para fazer o acompanhamento de pacientes na tentativa de comprometer a operadora”.

A planilha está relacionada às denúncias de que a Prevent Senior utilizou medicamentos ineficazes no tratamento de pacientes com o coronavírus e alterou os registros médicos para ocultar as mortes.

“Conforme o diretor, a planilha divulgada pelos médicos contém graves divergências em relação ao documento original. Além disso, os médicos George Joppert e Andressa Joppert supostamente acessaram a planilha depois do desligamento da empresa e transmitiram as informações para a advogada Bruna Morato, antes da divulgação dos dados pela imprensa”, defende o senador.

O governista afirma que a convocação decorre da necessidade de “restabelecer a verdade” e que a dupla tem “muito a colaborar” com as investigações.

A comissão parlamentar de inquérito também aprovou nesta quinta a convocação do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Rebello, para prestar depoimento ao colegiado. Ele deve ser questionado sobre quais procedimentos a agência tomou em relação ao caso da Prevent Senior.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Prefeitura de Manacapuru é alvo de investigação por superfaturamento

Aleam foi decisiva para gás do AM seguir para Roraima, diz Adjuto