Novo teste de Queiroga dá positivo e ministro terá que continuar em NY

Nova Iorque - Por meio das redes sociais, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga informou, nesta sexta-feira (1), que testou positivo novamente para a Covid-19 e que não poderá retornar ao Brasil. O chefe da pasta encontra-se em Nova Yorque desde o início de setembro, quando foi acompanhar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia Geral da ONU.

Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim 🙏🏼 Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta 🇧🇷 — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) October 1, 2021

Queiroga, no entanto, foi diagnosticado com a Covid-19 em 21 de setembro, quando estava prestes a voltar ao Brasil na comitiva do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo interlocutores, o titular da Saúde deve fazer um terceiro exame nos próximos dias. Enquanto isso, ele seguirá cumprindo quarentena em um hotel, em Nova York. O ministro realizou o teste nessa quinta por ser o 10º dia oficial da doença.

Pelas regras americanas, caso Queiroga testasse negativo nesse dia e estivesse sem sintomas, ele poderia deixar o isolamento e voltar ao Brasil.

*Com informações do Metrópoles

