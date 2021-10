Eduardo Bolsonaro ofereceu ajuda para investigado pelo STF deixar país

| Foto: Divulgação

Brasília - Nesta sexta-feira (1), foram divulgadas mensagens interceptadas pela Polícia Federal que revelam que Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), teria oferecido ajuda ao blogueiro Allan dos Santos para sair do país. O dono do site Terça Livre é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pelo Ministério Público e pela CPI da Covid-19.

O blogueiro é um dos investigados em dois inquéritos do STF: o das fake news e o dos atos antidemocráticos, ambos comandados pelo ministro Alexandre de Moraes. Allan deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos cerca de um mês após ter as conversas com Eduardo Bolsonaro.

Em diálogos entre o parlamentar e o blogueiro, em junho de 2020, Eduardo pergunta como está a situação dos passaportes de Allan e da família, que responde que apenas um passaporte estaria regularizado. Posteriormente, o deputado pede a Allan o número dos protocolos de atendimento da PF, sobre a regularização dos passaportes.

Veja a conversa entre Allan e Eduardo, do dia 16 de junho de 2020:

Eduardo: “Allan. Me passa o passaporte, seus filhos, seu, sua esposa. O que você precisa?”

Allan: “Ok. Passaporte: só eu tenho. E minha esposa: passaporte expirado. Trump está ligando para seu pai às 17h”

Eduardo: “Preciso do nº do protocolo desses atendimentos p passaporte. E para qnd está agendado a retirada do passaporte ou a ida para tirar a foto, enfim, uma ida à PF”

Allan: “Fala, Duda. Alguma novidade da PF?”, questionou o blogueiro depois de algum tempo sem resposta do parlamentar, que também é policial federal.

Canais encerrados

O YouTube já encerrou cerca de três canais criados pelo blogueiro por violarem as diretrizes da rede social. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto aliados criticam a possibilidade de as redes sociais cercearem conteúdos que julguem impróprios.

A reportagem da Folha entrou em contato com a Polícia Federal, com o deputado federal e com a Secretaria de Comunicação da Presidência sobre o teor da conversa, mas não obteve retorno.

*Com informações do Metrópoles

