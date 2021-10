Lira se reúne com Bolsonaro e Guedes para discutir alta da gasolina

| Foto: Reprodução





Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participou na manhã desta sexta-feira (1º) de reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para debater pautas da agenda econômica e soluções legislativas para reduzir o preço dos combustíveis. Lira afirmou que vai passar o fim de semana em conversas e tratativas sobre o assunto. Ele lembrou que a Câmara aprovou nesta semana proposta que corta pela metade o preço do botijão de gás para famílias com baixa renda.

“Com todo gás, seguimos na luta pela redução nos preços dos combustíveis, mas já temos decisões práticas. A Câmara aprovou o “Gás Social”, que corta pela metade o preço do botijão para famílias com baixa renda” , afirmou Lira por meio de suas redes sociais.

Lira tem discutido com líderes da base do governo propostas que busquem melhorar a composição de preços dos combustíveis de forma a mantê-los mais estáveis diante das variações do dólar e do barril do petróleo. Uma das propostas, segundo Lira, seria a criação de um fundo “para dar conforto às oscilações”. Ele também voltou a abordar a proposta que altera a cobrança do ICMS unificando a tarifa e mantendo um valor fixo para o imposto estadual.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias

