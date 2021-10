CPI: Girão promete relatório paralelo ao de Renan Calheiros

| Foto: Reprodução





Brasília - Autointitulado parlamentar independente, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) prometeu, nesta terça-feira (5), que entregará um relatório paralelo ao de Renan Calheiros (MDB-AL) sobre as investigações conduzidas pela CPI da Covid-19.

Segundo o senador cearense, o documento paralelo está sendo elaborado pela equipe de seu gabinete. “Eu irei entrar com um relatório independente aqui nessa comissão. Já estou fazendo com equipe e quero anunciar oficialmente que nós vamos [elaborar] com base em tudo que recebemos e que pudemos apurar”, disse.

Girão afirma que o “relatório independente” terá “impressões com base em fatos e não em narrativas”. Em resposta ao senador, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que presidia temporariamente a sessão, ironizou a fala do colega: “Eu vou retirar a palavra narrativa [dos registros taquigráficos] porque o monopólio do uso da palavra pertence somente ao senador Marcos Rogério”.

Além dos relatórios de Calheiros e de Girão, há, ainda, um terceiro documento, de autoria da base aliada do governo federal no colegiado. Encabeçado por Rogério, o relatório governista também deverá ser apresentado na semana de 19 de outubro, para quando está prevista a apreciação dos relatórios.

Parlamentares alinhados com Bolsonaro defenderam que apresentarão relatório “muito mais amplo ao de Renan” e “respeitando os dois requerimentos”. Eles não detalham, porém, a lista de quem será responsabilizado ao final dos trabalhos.

