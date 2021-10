Ministra Damares diz que religiosos "ficarão muito tempo no poder"

| Foto: Divulgação

Brasília - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse durante um evento evangélico, nesta terça-feira (5), que o grupo político de qual faz parte “vai ficar muito tempo no poder”.

“Parte dos ataques que sofri, acreditem, foi porque eu sou evangélica e pastora. E o recado foi dado: ‘Não aceitamos vocês ainda’. Mas o recado está dado: é melhor ir se acostumando, porque nós vamos ficar é muito tempo no poder”, disse a ministra em discurso.

O Simpósio Cidadania Cristã, promovido pela Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil (Concepab) em Brasília, recebe ministros de Estado, parlamentares e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O evento é realizado na Igreja Batista Central, na L2 sul.

A ministra Damares apresentou aos pastores evangélicos alguns programas de sua pasta e reforçou que não é “feminista, comunista ou de esquerda”. Ela foi precedida por discursos de outros ministros e do pastor presbiteriano André Mendonça, nome indicado pelo presidente Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Enquanto os ministros e o presidente da República participam do evento dentro da igreja, um grupo de cerca de cinco apoiadores com camisas do Aliança pelo Brasil estão na portaria com pranchetas para recolher assinaturas para formar o partido de Bolsonaro. O próprio mandatário já admitiu que o Aliança não deve sair do papel a tempo das eleições de 2022, já que o número de assinaturas para registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não deve ser alcançado.

*Com informações do Metrópoles

