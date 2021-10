Marcelo Ramos assume interinamente a presidência da Câmara

Esta é a primeira vez que um parlamentar amazonense assume a presidência da Câmara. | Foto: Divulgação

BRASÍLIA (DF) - O deputado federal Marcelo Ramos (PL) assumiu, interinamente, a presidência da Câmara dos Deputados. O fato aconteceu após a viagem, nesta terça - feira (5), do atual presidente da Casa, Artur Lira (PP), que deve participar de um evento em Roma, ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).

Esta é a primeira vez que um parlamentar amazonense assume a presidência da Câmara. Marcelo Ramos deverá ficar no cargo até a próxima segunda – feira (11).

Conferência

O evento ligado à ONU, da qual Lira participará, será a pré-COP26, a “Conferência das Partes”. "Na mala", ele leva, inclusive, um projeto de Lei do deputado Marcelo Ramos sobre a regulação do mercado de carbono do Brasil. Artur Lira também vai encontrar parlamentares de várias partes do globo para discutir pautas que antecedem a “Conferência do Clima”.

Marcelo Ramos foi eleito como primeiro vice-presidente da Câmara pelos próximos dois anos, no dia 3 de fevereiro deste ano. Único candidato ao cargo, o parlamentar recebeu 396 votos.



