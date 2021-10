Plínio Valério e João Luiz se reúnem com Anatel para tratar do 5G

| Foto: Divulgação





Amazonas - O Senador Plínio Valério (PSDB) e o deputado estadual João Luiz (Republicanos), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e presidente da Secretaria de Defesa do Direito do Consumidor da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), se reuniram na manhã desta quarta-feira (6) com o conselheiro da Anatel, Emmanoel Pereira, para tratar sobre telefonia e internet dos municípios do Amazonas.

Na audiência, o deputado João Luiz destacou que “sem acesso à internet fica difícil para a população dos municípios se comunicar e com isso, consequentemente, acontece uma quebra em vários segmentos, em especial, na economia local, já que não tem como ser promovida a venda e a publicidade dos produtos produzidos pela comunidade”, disse o republicano.

“Contamos com a Anatel para antecipar a instalação do sinal 5G na região amazonense, pois este investimento será crucial para o desenvolvimento econômico e social desses municípios”, disse o senador Plínio Valério.

O Conselheiro da Agência destacou que a demanda já está em análise e que o processo de instalação do 5G na região correrá de forma célere.

