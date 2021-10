CPI: Relatório paralelo pede indiciamento de general Braga Netto

| Foto: Reprodução





Brasília - Em relatório alternativo da CPI da Pandemia, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu nesta sexta-feira (15) o indiciamento do general Walter Braga Netto, ministro da Defesa e ex-ministro da Casa Civil, por três crimes. Vieira atribuiu ao general os crimes de responsabilidade, de epidemia e contra a humanidade.

Ex-diretor-geral da Polícia Civil de Sergipe, o senador considerou que todas as decisões do governo Bolsonaro sobre a pandemia receberam o aval de Braga Netto. Quando chefiou a Casa Civil, durante o primeiro ano da pandemia, o general coordenou um comitê de crise da Covid e tinha a missão de integrar todos os ministérios no dia a dia do governo.

“Toda e qualquer decisão relacionada à pandemia passaram pelo seu aval e são de sua responsabilidade, inclusive a produção de cloroquina pelo laboratório do exército, compra e distribuição de vacinas e medidas de contenção do vírus nas fronteiras”, escreveu Alessandro Vieira. O documento foi enviado à CPI e poderá embasar o relatório final da comissão, que será apresentado por Renan Calheiros na próxima semana.

À frente da Casa Civil, no Planalto, Braga Netto ditava até o que outros ministros diriam à imprensa. Em março do ano passado, o general fez uma intervenção em uma entrevista coletiva para que Sergio Moro, ministro da Justiça, e Paulo Guedes, ministro da Economia, não respondessem aos repórteres o que pensavam do isolamento social.

