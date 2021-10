Bolsonaro associa vacinas contra Covid-19 a Aids e cientistas reagem

A afirmação causou revolta | Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) espalhou desinformação sobre vacinas contra a Covid-19 durante live nesta semana.

Desta vez, ele mentiu ao afirmar que relatórios do governo do Reino Unido mostram que pessoas imunizadas desenvolveram Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) .

O boato já foi desmentido por agências de checagem de fatos e, agora, cientistas repudiam a declaração do mandatário.

" Outra coisa grave aqui, só vou dar a notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado e apanhei muito. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida muito mais rápido que o previsto " Jair Bolsonaro, presidente

A desinformação foi desbancada pela Aos Fatos e pelo g1. De acordo com as publicações, os relatórios semanais do Departamento de Saúde Pública do Reino Unido não fazem qualquer menção à Aids como consequência da vacinação contra a Covid-19.

Procurado pelo G1, o Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido desmentiu os boatos. Zahraa Vindhani, oficial de comunicações da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, afirmou que as vacinas contra a Covid-19 não causam Aids e esclareceu o que já se sabe: “A Aids é causada pelo HIV”.

A Aids é uma doença do sistema imunológico humano resultante da infecção pelo vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. A infecção pode se dar apenas pelo contato direto com o sangue, sêmen ou fluidos vaginais de uma pessoa infectada.

Repúdio

Nas redes sociais, a declaração de Bolsonaro revoltou internautas e cientistas. Vários profissionais da área se reuniram para desmentir o boato e repudiar a atitude do presidente da República de compartilhar desinformação em meio à pandemia de Covid-19.

“Vacinas nao causam AIDS!!!! Nenhuma vacina!” escreveu a bióloga e pesquisadora Natalia Pasternak no Twitter.

“Não existe NENHUMA possibilidade de vacina causar AIDS. ZERO. Qualquer que seja a vacina. É isso que precisa ser divulgado de forma clara e direta”, esclareceu Daniel Dourado, médico e advogado sanitarista.

