Ao vivo: acompanhe a votação do relatório final da CPI da Covid-19

| Foto: Divulgação

Os senadores da CPI da Pandemia vão votar, nesta terça-feira (26), o relatório final da comissão.

É esperado que o texto elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) seja aprovado, mas senadores do campo governista apresentam agora propostas de voto em separado em dissonância com o proposto pelo relator. Leia a íntegra do relatório final de Renan.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é mencionado 80 vezes no relatório de Renan e lidera a lista dos supostos crimes com dez citações. Há ainda quatro ministros, três ex-ministros, empresários e médicos que defendem tratamentos ineficazes no rol de pedidos de indiciamento de Renan.

O texto desta terça traz 81 indiciamentos, doze a mais do que o apresentado na quarta-feira (20), com 78 pessoas físicas e 2 empresas.

Durante a sessão, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) pediu pela inclusão do pedido de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, o que foi atendido pelo relator.

Além disso, também foi incluído na lista de indiciados o senador Luís Carlos Heinze (PP-RS) pelas “reincidências” em falar informações falsas sobre medicamentos do “kit Covid” durante as sessões da comissão.

Acompanhe a leitura do relatório

Assista AO VIVO ao Live CNN desta terça-feira, 25 de outubro, apresentado por Marcela Rahal e Daniel Adjuto.Inscreva-se no canal da CNN Brasil no YouTube: ht... | Autor: CNN Brasil

Leia mais:

CPI vota amanhã relatório final de Renan Calheiros

CPI: Relatório deve incluir mais punições à crise de oxigênio no AM