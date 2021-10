Vereador do PSL desmaia após acusação de promover ideologia de gênero

Divinópolis (MG) - O vereador Diego Espino (PSL-MG) desmaiou no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, município de Minas Gerais. A cena aconteceu na tarde desta quinta (28), enquanto o político se defendia após ter sido acusado de promover a 'ideologia de gênero'. Na segunda-feira (25) ele apresentou um Projeto de Lei que garante o uso de nome social para mulheres trans e travestis do município.

O momento foi filmado e repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, o vereador aparece exaltado no plenário, gritando no microfone. Ele aponta para o nome 'Espino' estampado na própria camisa. "Esse aqui é o Diego Espino e vocês vão ter que me segurar", diz. Em seguida, deixa cair uns papeis, se abaixa para apanhar de volta e quando levanta, fica tonto e desmaia.

Veja o vídeo:

Cena bizarra na Câmara de Divinópolis agora há pouco. Vereador Diego Espino (PSL) estava revoltado com uma suposta fake news de que ele apoiaria a “ideologia de gênero” e foi “discursar” em plenário. Chegou até a desmaiar pic.twitter.com/xHMGD5BbAq — Lucas Ragazzi (@LRagazzi) October 28, 2021





Segundo um jornal local, o político foi ajudado pelos colegas vereadores e levado até o gabinete do vereador Zé Brás. A pressão foi verificada e estava dentro do parâmetro considerado normal. O político está bem, apesar do susto. O Projeto de Lei Municipal n.º206/2021 segue em tramitação na Câmara. Leia aqui.

