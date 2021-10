Anitta diz que Bolsonaro sabe mais sobre a vida dela do que do País

A treta começou após a participação do presidente em uma participação no programa Pânico, da Jovem Pan | Foto: Divulgação

Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mandar indireta para Anitta durante estreia do canal da Jovem Pan na TV aberta, na quarta-feira (27), a a cantora rebateu o comentário hoje no Twitter. O governante defendeu o fato de ter provocado uma série de aglomerações durante a pandemia da Covid-19 e explicou:

“Eu sou o general deste combate, eu tenho que estar na linha de frente, mostrando o que está acontecendo. Não estou difundindo o vírus, não! 99% das autoridades ficaram dentro de casa”, disparou.

E prosseguiu: “Eu sou o general desse combate, eu tenho que estar na linha de frente, mostrando o que está acontecendo. […] Vimos artistas, atores, atrizes conhecidíssimas, [que falaram:] ‘Olha, eu tô aqui [em casa] aprendendo francês. Eu estou aqui mexendo com bonequinho de papel. Fica em casa’.”

Após a declaração, Anitta, que começou a fazer aulas de francês no ano passado, escreveu nas redes sociais:

“O presidente [está] sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/ etc etc do país de que ele devia estar cuidando… Bom, eu estou aqui estudando tudo que posso para aprimorar meu trabalho e me fazer crescer. E você? Tá fazendo o quê, além de caçar treta na internet?”

A estreia do canal da Jovem Pan na TV aberta ficou marcada por uma discussão entre André Marinho e o presidente Jair Bolsonaro que encerrou a entrevista antes da hora, causando mais uma polêmica.