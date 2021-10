“Tenho apoio popular muito grande”, diz Bolsonaro no G20

| Foto: Reprodução





Itália - Em Roma cumprindo agenda política do G20, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, neste sábado (30), que está “bem” politicamente e que tem “apoio popular muito grande”. A declaração foi dada em conversa com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.



Na conversa, Erdogan perguntou a Bolsonaro quando seriam as próximas eleições no Brasil, momento em que o presidente brasileiro deve tentar reeleição para o Palácio do Planalto. Bolsonaro respondeu que o pleito ocorrerá “daqui a 11 meses”. “Significa que o senhor tem muito a fazer até lá”, retrucou o presidente turco.

“Eu estou bem, tenho apoio popular muito grande. Temos uma boa equipe de ministros. Não aceitei indicação de ninguém. Eu que botei todo mundo”, afirmou Bolsonaro, sem mencionar que alguns de seus ministros foram indicados por partidos do Centrão, como PL e Progressistas.

O presidente brasileiro ainda ressaltou que “prestigiou as Forças Armadas” na montagem de sua equipe ministerial. “Um terço dos ministros são militares. Profissionais. Não é fácil. Fazer as coisas certas é mais difícil”, ressaltou o chefe do Planalto ao presidente turco.

G20

Bolsonaro participa da16ª reunião de Cúpula de Líderes do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, em Roma, na Itália. Ao chegar ao evento, o presidente brasileiro foi recebido pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.

O encontro segue até amanhã (31), com discussões centradas em economia e saúde global, mudanças do clima e desenvolvimento sustentável. Bolsonaro está na capital italiana acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Economia, Paulo Guedes.

*Com informações do Metrópoles

