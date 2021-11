Julgamento de Silas Câmara não consta em agenda do STF

Segundo a acusação, cerca de R$ 145 mil teriam irrigado as finanças do parlamentar, por meio do esquema ilegal | Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

MANAUS (AM) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, excluiu da agenda da corte, o julgamento da ação penal que tem como réu o deputado federal amazonense Silas Câmara (Republicanos). A equipe de reportagem do EM TEMPO questionou o parlamentar, que afirmou ter sido absolvido em absolutamente todas as instâncias cíveis da justiça, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e que acredita que será absolvido também no STF.

A sessão que retomaria o julgamento sobre o caso estava marcado para o próximo dia 11 de novembro, mas foi excluída pelo presidente da corte. O caso, no entanto, não foi arquivado e segue em tramitação.

Precedente

O julgamento de Silas Câmara é encarado por muitos setores da classe política como uma prévia do que outros parlamentares poderão ter de enfrentar, especialmente o senador Flávio Bolsonaro (RJ), correligionário de Silas Câmara e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com o Ministério Público, Flávio, na época em que era deputado estadual, teria contratado funcionários fantasmas que lhe devolviam a maior parte dos salários pagos pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele nega ter cometido qualquer irregularidade.

Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), entre 2003 e 2010, Silas Câmara teria empregado funcionários fantasmas em seu gabinete, e retirava fatias de pagamentos destinados a assessores ilegalmente, através de esquema.

Ainda de acordo com a PGR, na época, Silas nomeou 18 servidores em cargos comissionados para atuar em seu escritório de representação estadual e no gabinete na Câmara dos Deputados. O processo também contou com o depoimento de ex-funcionários do parlamentar que confirmaram ter ocorrido repasse de parte de salários a Silas Câmara.

Em tramitação no STF há mais de oito anos, o processo começou a ser julgado apenas em 2020. O relator do caso, o ministro Luis Roberto Barroso, votou à favor da condenação do parlamentar, com pena de cinco anos e três meses de prisão, além de perda de mandato. Ele foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin.

Conforme Barroso, os elementos probatórios produzidos na instrução processual demonstraram que Silas Câmara, utilizando o cargo de deputado federal, desviou recursos públicos destinados ao pagamento de assessores parlamentares, em benefício próprio.

" Também devem ser valoradas negativamente as circunstâncias em que cometido o delito. O acusado não simplesmente desviou valores a que teve acesso em razão de sua condição funcional. Ele montou um esquema de desvio de dinheiro público destinado ao pagamento dos salários dos servidores do seu gabinete, vários dos quais pessoas simples, com pouca instrução, que acabavam ficando com quantias irrisórias ao fim de cada mês " , disse o relator.

O julgamento, no entanto, foi interrompido depois que o ministro Nunes Marques pediu vista do processo (ou seja, pediu mais tempo para analisar o caso), ainda no ano passado. E após ser remarcada para o início deste mês, a ação penal voltou e ficar sem data para discussões depois da decisão de Fux em excluir a pauta da agenda da corte.

