Observatório da Pandemia inicia reuniões nesta quarta-feira (3)

A informação foi confirmada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) | Foto: Divulgação

Brasília - Criada como desdobramento da CPI da Covid-19 no Senado, a frente parlamentar do Observatório da Pandemia de Covid-19, terá sua primeira reunião nesta quarta-feira (3). A informação foi confirmada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Ao menos sobre as investigações derivadas do relatório final da CPI da Covid-19, não há muito o que a frente parlamentar fazer além de aguardar. O relatório foi entregue ao procurador-geral da República, Augusto Aras, na última quarta-feira (27). E ele tem 30 dias como prazo legal para adotar quaisquer medidas legais sobre o trabalho da CPI.

“Eu acho que, nos próximos 30 dias, o prazo legal para a PGR adotar alguma providência quanto ao relatório, não há muito o que fazer, a não ser providenciar a instalação desse observatório”, disse à coluna o senador Fabiano Contarato (PSB-ES), integrante da nova frente parlamentar.

A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia foi criada na última quinta-feira (28), após votação simbólica no plenário do Senado. O intuito do grupo, que reúne o chamado G7 da já encerrada CPI da Pandemia, planeja acompanhar os desdobramentos das investigações derivadas do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Além de servir de canal para recebimento de novas denúncias.

*Com informações do Metrópoles

