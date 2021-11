Bolsonaro confunde diplomata dos EUA com o ator Jim Carrey; veja vídeo

O ator e humorista Jim Carrey é bastante conhecido por sua atuação no filme "Debi e Loide", assim como "Ace Ventura" | Foto: Divulgação

Itália - Em comitiva oficial em Anguillara Veneta, na Itália, o presidente Jair Bolsonaro cometeu uma gafe e confundiu o enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o ator e humorista Jim Carrey. Em declaração à imprensa, nesta segunda-feira (1), Bolsonaro afirmou que a conversa com “Jim Carrey” foi reservada e não que poderia revelar informações à imprensa.

“Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês”, declarou o c. Veja o vídeo da fala:

| Autor:

Diferentemente dos demais líderes mundiais que foram para a Escócia participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), Bolsonaro optou por ficar em Veneta - terra do seu bisavô, onde recebeu o título de cidadão honorário.

Aumento nos combustíveis

Ainda nesta segunda-feira (1), em Roma, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que a Petrobrás vai anunciar um novo reajuste no preço dos combustíveis em 20 dias. “A Petrobras anuncia, isso eu sei extraoficialmente, novo reajuste em 20 dias”, disse Bolsonaro.

Em seu discurso, Bolsonaro também reclamou de governos anteriores, como o de Michel Temer, quando teve início a política de atrelar o preço do combustível ao dólar.



O presidente se queixou, ainda, que os governos petistas começaram e não concluíram a construção de três refinarias no país. Segundo o presidente, se apenas uma delas tivesse sido concluída, o preço do combustível seria mais baixo no país.

Leia mais:

Governador João Doria anuncia investimento de R$ 100 mi para Amazônia

COP26: Marcelo Ramos tem aval de partidos para votação de PL

Petrobras deve anunciar novo rajuste de combustíveis, diz Bolsonaro