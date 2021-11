Câmara marca votação da PEC dos Precatórios para esta quarta-feira (3)

Bancada amazonense está dividida sobre a pauta | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - A Câmara dos Deputados deverá votar, nesta quarta-feira (3), a Proposta de Emenda à Constituição 23, a chamada PEC das Precatórias. A aprovação do texto é considerada fundamental para viabilizar o programa Auxílio Brasil, por ser o único plano para que o novo projeto de transferência de renda seja colocado em prática, após a extinção do Bolsa Família.

Caso o texto seja aprovado, o governo poderá parcelar o pagamento dos precatórios, que são requisições de débitos de determinada quantia a que a Fazenda Pública foi condenada em processo judicial. Vale destacar que o pagamento só é aprovado após longas ações judiciais enfrentadas por cidadãos que foram lesados pelo governo. Além disso, também foi aprovada uma emenda à essa PEC que flexibiliza o teto de gastos.

O Ministério da Economia afirma que a medida é necessária para amortecer um aumento expressiva com gastos destinado a pagamentos de precatórios, que deve saltar de R$54 bilhões neste ano, para R$ 89,1 bilhões, em 2022, de acordo com estimativas da pasta.

Por se tratar de uma alteração na Constituição Federal, são necessários pelo menos 308 votos a favor do total de 508 deputados federais, para a aprovação da PEC 23. Na bancada amazonense, o EM TEMPO mapeou que os deputados José Ricardo (PT) e Marcelo Ramos (PT) votarão contra a proposta. Já Bosco Saraiva (Solidariedade), Silas Câmara (Republicanos), Delegado Pablo (PSL). Até às vésperas da votação, o deputado governista Alberto Neto (Republicanos) ainda não havia adiantado o voto publicamente.

Oposição e economistas afirmam que o parcelamento e consequente não pagamento de parte dos precatórios por vencer configuram um calote da União com seus credores, assim visa apenas a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Auxílio Brasil

Segundo o próprio Governo Federal, a princípio, o valor pago aos beneficiários do Auxílio Brasil será de R$ 400, mas somente até o final de 2022, ano da eleição presidencial. A partir de 2023, a previsão é que o valor do benefício retorne aos padrões de hoje, que gira em torno de R$ 190 por família.

