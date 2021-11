Bolsonaro diz que está "jogando pesado" contra alta dos combustíveis

| Foto: Divulgação

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a dizer, nesta quarta-feira (3), que não pode interferir na política de preços da Petrobras, mas afirmou que o governo está “jogando pesado”, no que diz respeito à alta dos combustíveis.

Durante conversa com apoiadores, no Palácio do Alvorada, o chefe do Executivo federal também repetiu que a culpa pelo preço dos combustíveis é dos governadores, devido à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre esses insumos nos estados.

“Alguns falam que eu posso interferir (na Petrobras). Eu sempre respondo civil e criminalmente. Então, estamos jogando pesado”, disse.

“Agora, o grande vilão na verdade é o ICMS. Você tem que ver o que está mais pesando no preço do combustível. O imposto incide em cima de alguma coisa. O combustível não. Os governadores decidiram incidir no preço final da bomba. Então, quanto mais alto, melhor. E a média é 30%”, acrescentou o mandatário.

De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), divulgados pelo IBGE, o custo da gasolina subiu 39,6% no país, nos últimos 12 meses, até setembro deste ano.

Bolsonaro já falou em “privatizar” estatal

No mês passado, o presidente afirmou ter “vontade de privatizar a Petrobras”. Ele, no entanto, não deu mais detalhes de como seria o processo de venda da petroleira, apenas frisou que discutiria o assunto com a equipe econômica.

O preço final dos combustíveis é composto pelo valor cobrado pela Petrobras nas refinarias – que, segundo o governo, é atrelado ao mercado internacional – somado dos tributos federais (PIS/Pasep, Cofins e Cide) e estadual (ICMS), além do custo de distribuição e revenda.

No caso da gasolina, há ainda o custo do etanol anidro. No diesel, a incidência do biodiesel. As variações determinam o quanto o combustível vai custar nas bombas. No entanto, com a desvalorização do real perante o dólar, os derivados de petróleo para o consumidor brasileiro acabam ficando mais caros, uma vez que o produto é negociado no mundo inteiro na moeda norte-americana.

*Com informações do Metrópoles

