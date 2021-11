Sergio Moro anuncia filiação ao Podemos para eleições de 2022

Assim, Moro é mais um dos nomes ventilados para a chamada "terceira via" | Foto: Divulgação

Brasília - O ex-juiz Sergio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e principal nome da operação Lava Jato, se filiou nesta quarta-feira (10) ao partido Podemos, do senador e ex-candidato presidencial Álvaro Dias, do Paraná, visando participar das eleições de 2022.

Moro, no entanto, não definiu para qual cargo concorrerá, mas a cúpula do Podemos já o classifica como "futuro presidente do Brasil".

Assim, Moro é mais um dos nomes ventilados para a chamada "terceira via", que representaria uma alternativa ao atual presidente Jair Bolsonaro e ao ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não anunciou oficialmente a sua candidatura, mas é apontado como favorito nas pesquisas.

"Se para tanto, for necessário assumir a liderança nesse projeto, meu nome sempre estará à disposição do povo brasileiro", disse Moro durante a cerimônia de filiação em Brasília. "Não fugirei dessa luta, embora saiba que será difícil", acrescentou.

Moro defendeu o combate à corrupção e, durante o discurso, sem citar nomes, falou que o país precisa empenhar esforços com foco no futuro. O ex-juiz ganhou notoriedade durante a Operação Lava Jato, que investigou desvios de dinheiro na Petrobras.

“Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha, chega de orçamento secreto. Chega de querer levar vantagem em tudo e enganar a população”

Atualmente, a bancada do Podemos na Câmara dos Deputados conta com 10 parlamentares, de um total de 513, e nove senadores, de um total de 81.

Conforme as últimas pesquisas de intenção de voto para 2022, Bolsonaro soma 26% de apoio do eleitorado, contra 44% de Lula. Moro, por sua vez, não chega a 10%.

Ele emendou. “Precisamos cuidar do futuro e do que vamos deixar para as novas gerações. O Brasil é um país que historicamente respeitou e protegeu o meio ambiente”, salientou.

Moro afirmou ainda que é necessário acabar com o foro privilegiado e a reeleição. O ex-juiz também defendeu a retomada da prisão em segunda instância.

“Proponho, desde o início, a eliminação de dois privilégios da classe dirigente. O fim do foro privilegiado, que trata o político ou a autoridade como alguém superior ao cidadão comum, e o fim da reeleição para cargos no Executivo”, ponderou.

Histórico de Moro

Moro foi o principal nome da operação Lava Jato, que revelou uma rede de pagamento de propinas a políticos em troca de contratos com a Petrobras. Em 2017, quando comandava a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, o ex-juiz condenou Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente permaneceu 19 meses na prisão e foi impedido de concorrer nas eleições de 2018, que elegeram Bolsonaro.

Com a vitória do ex-capitão, Moro foi convidado a assumir o Ministério da Justiça de seu futuro governo e abandonou, depois de 22 anos, sua carreira na magistratura para fazer parte do primeiro escalão do Executivo de Bolsonaro. Contudo, o ex-juiz deixou o cargo em abril de 2020, após acusar o presidente de tentar interferir na Polícia Federal.

Bolsonaro, por sua vez, afirma que Moro é um "traidor", enquanto Lula o acusa de conspirar para impedir sua candidatura em 2018.

Lula foi colocado em liberdade em novembro de 2019, em meio a questionamentos sobra a atuação dos investigadores da Lava Jato. Entre março e junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações contra Lula e declarou Moro um juiz "parcial" nesses casos.

Moro, por outro lado, assinalou que sua eventual candidatura "não é um projeto pessoal de poder". Se não conseguir apoio suficiente para concorrer à Presidência, especula-se que ex-juiz poderia tentar uma vaga no Senado.

