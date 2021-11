"Honrado", diz Alckmin sobre sugestão para ser vice de Lula

| Foto: Divulgação

Brasília - Ventilado como possível vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência em 2022 , o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB, disse nesta sexta-feira que fica "honrado" com a lembrança de seu nome. No entanto, afirmou que a decisão sobre sua candidatura não é para agora.

"Já disseram que vou ser candidato ao Senado, a governador, a vice-presidente. Vamos ouvir. Fico muito honrado da lembrança do meu nome", disse ele, acrescentando que vai "amadurecer conversando".

O ex-governador negou que tenha diferenças intransponíveis com Lula e disse que política precisa ser feita com civilidade e com quem tem apreço pela democracia. Questionado se o petista tem essa qualidade, respondeu:

"É claro que tem, não só ele, é óbvio que tem". Alckmin disse, ainda, que a decisão sobre a candidatura "não é para já".

Alckmin esteve nesta sexta-feira na gravação de um reality show sobre política promovido pelo ex-governador de São Paulo e seu ex-vice Márcio França (PSB). Ciro Gomes (PDT) também participou.

França, ao final do evento, reiterou o convite a Alckmin para filiação ao PSB. O tucano já confirmou a saída do PSDB, mas conversa com outros partidos, como PSD e União Brasil, fusão do DEM com o PSL.

França se mostrou favorável a uma aliança entre o petista e Alckmin:

"O Alckmin é um quadro nacional. Ele tem muita experiência, é um nome conhecido, ninguém tem com ele um ódio ou uma aversão absoluta. E ele voltou a se posicionar", afirmou.

No mesmo evento, Ciro criticou a filiação de Sergio Moro ao Podemos e disse que a terceira via não existe:

"Não existe terceira via, isso é uma grande picaretagem intelectual que virou moda, todo mundo fala isso, e você fica confundindo alho com bugalho. O que eu tenho a ver com Sérgio Moro? O que eu tenho a ver com Doria?", afirmou o ex-ministro.

Em relação a Datena, que tem sido citado como um possível vice na chapa presidencial, Ciro afirmou que tem uma afinidade muito grande com o comunicador, que conheceu ainda quando o mesmo era militante do PT.

"Datena está preparado para disputar qualquer coisa. O que ele tem que o Moro não tem?", completou Gomes.

Histórico conhecido

Em conversas internas, Lula ressalta que Alckmin tem compromisso com a democracia e que todos conhecem a sua forma de pensar e agir, dado o seu longo histórico na política. O ex-presidente cita os ataques proferidos pelo tucano quando o enfrentou na eleição presidencial de 2006, mas considera que, apesar de duros, estiveram dentro do aceitável. Além disso, como governador, sempre tratou os então presidentes Lula e Dilma Rousseff com respeito.

*Com informações do iG

Leia mais:

STF pede investigação de presidentes do Banco Central e BTG Pactual

Bolsonaro viaja para o Oriente Médio em busca de investimentos

PEC dos Precatórios pode ser votada até o final de novembro no Senado