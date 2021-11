Vídeo: Presidente Bolsonaro visita feira aeroespacial em Dubai

Mais de 200 empresários brasileiros participam do fórum | Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou, neste domingo (14), a Dubai Air Show, uma feira aeroespacial em Dubai que reúne os maiores fabricantes de aeronaves do mundo.

Este é o segundo dia do mandatário brasileiro na cidade.

No local, o titular do Palácio do Planalto conversou com autoridades árabes e visitou aviões. Um deles é o KC-390, de produção da Embraer e que o Brasil está tentando vender ao mercado.

Nas imagens, Bolsonaro se dirige aos jornalistas e questiona se ninguém vai perguntar por que ele não está usando máscara.

Ele também esteve no estande do Brasil na Dubai Air Show, onde fez a inauguração oficial, com direito a corte de faixa.

Na segunda feira (15), o Presidente Jair Bolsonaro participa do Fórum invest in Brasil. O Fórum é uma iniciativa organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), Dubai Chamber e Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, com foco para os setores de energia, agronegócios, infraestrutura e turismo.

O objetivo é dar mais visibilidade para as possibilidades de investimentos no Brasil. Mais de 200 empresários brasileiros participam do fórum.

Retomada de negócios





A Expo, neste ano com o título Expo Dubai, acontece apenas a cada cinco anos. Este ano, a exposição marca um momento especial de retomada de imagem e negócios para os países no período após crise sanitária de Covid-19.

O tema deste ano é "Conectando mentes, criando o futuro” e a feira está dividida em três grandes setores: oportunidade, mobilidade e sustentabilidade, com focos em indústrias, capital financeiro, governança, emprego e educação.

A expectativa da Agência Brasileira de Exportação e Investimentos (Apex-Brasil) é que a Expo Dubai gere cerca de US$ 500 milhões de negócios de exportações para o Brasil, e em torno de US$ 10 bilhões de investimentos, além do retorno de investimento intangível em termos de imagem.

