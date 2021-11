Ministro Fábio Faria discute parceria com o trilionário Elon Musk

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, reuniu-se nesta segunda-feira (15), em Austin, no Texas, Estados Unidos, com o empresário Elon Musk, fundador da SpaceX, empresa americana de sistemas aeroespaciais, transporte espacial e comunicações.

Segundo Faria, o empresário estará no Brasil em breve para tratar da expansão da conectividade em escolas e unidades de saúde em áreas rurais, comunidades indígenas e locais remotos.

“Estamos ansiosos para proporcionar conectividade aos menos conectados, para as pessoas no Brasil que têm mais dificuldades para se conectar, especialmente para escolas e hospitais em áreas rurais”, diz Musk em vídeo ao lado do ministro publicado nas redes sociais.

Musk ainda afirma que, com melhor conectividade, será possível assegurar a preservação da Amazônia e o monitoramento da região a fim de evitar desmatamentos e incêndios ilegais. Para Faria, os cerca de 4.500 satélites das empresas de Elon Musk que orbitam em baixa altitude podem colaborar nesse acompanhamento. A ideia é aliar a tecnologia das empresas de Musk com o programa Wi-Fi Brasil, do Ministério das Comunicações.

O ministro Fábio Faria participa de missão técnica nos EUA. Na sexta-feira (12), ele se reuniu com investidores e na segunda-feira se encontrou com a CEO da SpaceX, Gwynne Shotwell, na Califórnia.

Elon Musk é fundador e CEO da Tesla, da SpaceX e da Starlink e o homem mais rico do mundo, segundo ranking da Bloomberg.

