"Alívio", diz Marcelo Ramos sobre entrave entre Bolsonaro e PL

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) havia anunciado, no início deste mês, que estava em processo de articulação com o Partido Liberal (PL) para que sua filiação ocorresse no dia 22 novembro. Entretanto, divergências com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, causaram adiamento do anúncio oficial. No Amazonas, aliados do governo e oposição repercutiram o entrave, nesta terça-feira (16).

Na bancada do PL desde 2015, o deputado federal Marcelo Ramos, que realiza forte oposição ao presidente, coleciona grandes embates com o governo e declara publicamente o descontentamento com a possibilidade de dividir partido com o chefe do executivo. Em contato com a reportagem, o parlamentar citou “alívio” com o adiamento da filiação.

“Como não gero expectativa de que nada de bom venha do presidente Jair Bolsonaro, eu não acho nada. No máximo, se ele não filiar, sinto um grande alívio”, disse.

Logo após Bolsonaro declarar publicamente que estava em tratativas com o PL, acenando positivamente para o convite de Valdemar Costa Neto, Marcelo Ramos recorreu às redes sociais e disse que iria se pronunciar em “momento oportuno”.

“Em respeito ao partido que sempre me tratou com respeito, não falarei sobre a filiação de Bolsonaro. Por enquanto…Todos sabem que não é uma situação cômoda pra mim e, no momento oportuno, irei me pronunciar”, declarou.

No entanto, segundo informações de bastidores, Valdemar e a família Bolsonaro teriam entrado em conflito através de mensagens, a respeito do comando na sigla, em cenário pós-filiação do presidente. Além da disputa direta pelo diretório de São Paulo, onde o partido deve apoiar Rodrigo Garcia (PSDB), vice-governador na gestão Dória.



Apoio incondicional

Os aliados de Jair Bolsonaro no Amazonas, à exemplo do pré-candidato ao Senado, Coronel Menezes, declara desde sua saída do Patriota, que será filiado ao partido do chefe do Planalto em qualquer condição. Em contato com a reportagem, o político não apresentou preocupação com a possibilidade de integrar o PL, mesmo acarretando em ‘fusão’ com a oposição representada por Marcelo Ramos.

“Sou o candidato dele e iremos para o partido que ele for, vamos aguardar a decisão do Presidente, pois a filiação foi adiada! Ele chega quinta ao Brasil e deve resolver esta questão”, disse Coronel Menezes.

Escolha pelo PL

As negociações do presidente para se filiar ao PL ocorriam há meses. Em outubro, Valdemar Costa Neto, principal dirigente da sigla, divulgou um vídeo colocando o partido à disposição para a filiação de Bolsonaro, seus filhos e seus aliados, visando as eleições do ano que vem.

Valdemar da Costa Neto é um velho cacique da política nacional. O dirigente ficou nacionalmente conhecido após integrar o esquema do "Mensalão" e ter sido condenado a sete anos de cadeia, que o forçou a renunciar ao mandato de deputado federal, em 2013.

Carlos Bolsonaro apaga postagem

Após o acerto entre Bolsonaro e o PL, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) removeu uma publicação antiga contra o partido.

Na mensagem, publicada em 2016, o vereador compartilhava reportagem que apontava denúncia, presente em uma delação premiada, de pagamento de propina ao partido em contrato de Furnas. As postagens foram resgatadas por internautas instantes após a confirmação do presidente de que deve ser filiar ao PL.

Leia mais:

Secretaria de Segurança avalia necessidades de setores na capital

Marcelo Amil é pré-candidato ao Governo do AM pelo Psol

Enem vai ocorrer na mais absoluta tranquilidade, diz presidente