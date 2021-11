Bolsonaro "casa" com o PL: “Seremos felizes para sempre”

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O único trâmite que separa a confirmação da entrada do presidente Jair Bolsonaro nos quadros do PL, oficialmente, é apenas o horário do ato de filiação, informou nesta quarta-feira (24) o próprio chefe do Executivo federal.

" Está tudo certo para ser um casamento e seremos felizes para sempre. A princípio, está tudo certo para o dia 30 (próxima terça-feira), por volta das 10h30 da manhã. Não sei se posso fazer nesse horário, que é horário de expediente, mas está tudo certo " , disse Bolsonaro.

O “noivado” de Bolsonaro com o partido presidido por Valdemar Costa Neto teve problemas porque o chefe do Executivo não aceitou que a sigla mantivesse alianças estaduais que já estavam combinadas.

“Acertamos São Paulo e alguns estados do Nordeste. No macro, foi tudo conversado com Valdemar, sendo uma pessoa conhecida por honrar palavra. E temos tudo pra realmente ajudar na política brasileira”, completou Bolsonaro.



Ao ser questionado sobre a filiação ainda no Salão Verde, da Câmara, Bolsonaro respondeu fazendo o gesto de 22 com as mãos.

Na terça (23), o PL adiantou que Bolsonaro deve se filiar em ato na sede do partido, em Brasília.

A expectativa é de que Bolsonaro concorra à reeleição pelo partido do Centrão. Ele negou que vá interferir em questões como a convocação de parlamentares e aliados.

“Quem vai definir sobre filiação é o Valdemar Costa Neto ou alguém indicado por ele”, despistou o presidente.

*Com informações do Metrópoles

