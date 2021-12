Ministro Fachin arquivo inquérito contra Eduardo Braga

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin determinou o arquivamento do inquérito contra o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O membro da Corte, um dos maiores defensores da Lava Jato no tribunal, avaliou que não havia provas contra o senador.

Fachin acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República, que também considerou, após cinco anos de investigação, que as denúncias não tinham nenhuma prova.

" Analisando o vasto acervo contido nos sete volumes e 26 apensos do caderno investigativo, a PGR apresenta a sua percepção conclusiva de que o desenrolar dos atos apuratórios não consolidou os fatos narrados pelos colaboradores " , afirma Fachin

O inquérito foi aberto a partir de delações de um dirigente da Transpetro e de um diretor da J&F, que afirmaram que políticos do MDB teriam recebido dinheiro para fechar apoio eleitoral ao PT. Como os delatores não conseguiram provar a acusação, o inquérito foi arquivado.



*Com informações da assessoria

