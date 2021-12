Eleição 2022: Lula lidera todos os cenários, diz nova pesquisa

Em nova rodada de pesquisa da consultoria Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirma o favoritismo nas intenções de voto para 2022 mesmo com a entrada do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) ao xadrez eleitoral. O petista lidera todos os cenários de primeiro turno, quando soma 46% das intenções de voto e vence todos os adversários nas simulações do segundo.

Moro, por sua vez, aparece novamente em terceiro lugar com 10%, superando o pedetista Ciro Gomes, que tem 5%. O ex-juiz, no entanto, ainda está longe de alcançar o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 23%.

O ex-capitão já esteve em melhor momento. O desempenho ruim na economia, assim como uma queda de popularidade registrada nos últimos meses, desidratou a sua votação nas últimas pesquisas. O mesmo cenário pode ser observado em simulações de outros institutos e consultorias.

Na Quaest desta semana foram medidas as intenções de votos em quatro cenários eleitorais de primeiro turno. Lula varia pouco em todos eles. Veja os números:

Cenário 1

Lula (PT) – 46%

Bolsonaro (PL) – 23%

Moro (Podemos) – 10%

Ciro (PDT) – 5%

João Doria (PSDB) – 2%

Rodrigo Pacheco (PSD) – 1%

Felipe D’avila (Novo) – 1%

Cenário 2

Lula (PT) – 47%

Bolsonaro (PL) – 24%

Moro (Podemos) – 11%

Ciro (PDT) – 7%

Cenário 3

Lula (PT) – 48%

Bolsonaro (PL) – 27%

Ciro (PDT) – 8%

Pacheco (PSD) – 2%

Cenário 4

Lula (PT) – 47%

Bolsonaro (PL) – 27%

Ciro (PDT) – 7%

Doria (PSDB) – 5%

Na etapa final da eleição, Lula também confirma o favoritismo, variando de 53% a 58% das intenções de voto a depender do adversário.

Contra Bolsonaro, o petista teria 55%, enquanto o ex-capitão teria 31%; Contra Moro, Lula fica com 53% contra 29% do ex-juiz; Na disputa com Ciro, o ex-presidente fica com 54%, superando os 21% do pedetista; Já contra Doria, Lula marca 57% e o tucano apenas 14%; Pacheco tem um desempenho ainda pior: fica com apenas 13% contra 58% do petista.

Bolsonaro, por sua vez, não venceria ninguém em um segundo turno. Seu ex-ministro Moro superaria ele na disputa com 34% contra 31% do ex-capitão. Ciro se sairia um pouco melhor, superando Bolsonaro por 39% contra 34% do atual presidente.

A pesquisa Quaest foi realizada com base em 2.037 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 5 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.

*Com informações da Carta Capital.



Leia mais

Simone Tebet é pré-candidata à Presidência pelo MDB

Triplex do Guarujá: MPF pede arquivamento de investigação contra Lula

De olho na reeleição, Bolsonaro oficializa filiação ao PL