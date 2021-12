Auxílio Brasil terá ticket médio de R$ 408,84 em dezembro

| Foto: Reprodução

Brasília (DF) - Nesta sexta-feira (10), o crédito do Auxílio Brasil foi feito para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final de 1. Esta foi a primeira parcela do benefício com valor de R$ 400. Cerca de 13 milhões de famílias serão beneficiadas pelo aumento do benefício, que terá um valor médio de R$ 408,84 em dezembro.

Outras 1,5 milhão de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil já recebiam mais de R$ 400 no programa e, por isso, não terão direito a um complemento.

Em novembro o valor era de R$ 224,21, equivalente ao antecessor, o Bolsa Família, só que reajustado pela inflação. O governo negou que pagará o retroativo do Auxílio Brasil referente a este mês.

O aumento só foi permitido graças à promulgação da PEC dos Precatórios, que flexibilizou o teto de gastos e liberou R$ 106 bi para o governo.

O número de beneficiários deve subir mensalmente até atingir a meta de 17 milhões prometida pelo governo ao anunciar o benefício, apesar de ter retirado da Medida Provisória a obrigatoriedade de zerar a fila, o Ministério da Cidadania promete selecionar recebedores mensalmente pelo CadÚnico.

